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«Сейчас я тренер, но ничего не изменилось». Гвардиола никогда не пытался быть сдержанным

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Пеп Гвардиола – страстный человек и не хочет это менять. Отбывая наказание и не имея возможности присутствовать на скамейке «Сити» во время матчей, Пеп признает, что всегда был откровенен, даже когда выступал за «Барселону».

«Когда я был футболистом в «Барселоне», я был наименее физически развитым игроком, но я постоянно получал желтые карточки».

«Всегда так было, потому что я говорю, говорю, говорю и говорю. Сейчас я тренер, но ничего не изменилось – когда я вижу несправедливость или мне что-то не нравится, я не могу молчать».

«Я понимаю, что я должен себя контролировать, но это непросто».

Яркая индивидуальность Гвардиолы остается частью его тренерского стиля в «Манчестер Сити», и он не планирует менять его в ближайшее время.

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BarsaMaks
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