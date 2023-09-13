«Нет никакого обязательства выиграть Лигу чемпионов», – заявил журналистам новый спортивный директор «Барсы» Деку. – «Есть обязательство быть конкурентоспособным клубом. У нас есть мечта выиграть Лигу чемпионов, мы хотим завоевать любые трофеи».

Вполне справедливо. Пропустить еще один плей-офф Лиги чемпионов было бы больно, но это не означает, что сезон закончен. Доминирование в Ла Лиге также важно для такого клуба, как «Барса».

Каталонцы не выигрывали Лигу чемпионов с 2015 года. На этот раз у «Барсы» относительно легкая группа, в которой она с высокой вероятностью может занять первое место.