«Нет обязательства выиграть ЛЧ». Деку рассказал о планах «Барселоны» на ближайшие годы
«Нет никакого обязательства выиграть Лигу чемпионов», – заявил журналистам новый спортивный директор «Барсы» Деку. – «Есть обязательство быть конкурентоспособным клубом. У нас есть мечта выиграть Лигу чемпионов, мы хотим завоевать любые трофеи».
Вполне справедливо. Пропустить еще один плей-офф Лиги чемпионов было бы больно, но это не означает, что сезон закончен. Доминирование в Ла Лиге также важно для такого клуба, как «Барса».
Каталонцы не выигрывали Лигу чемпионов с 2015 года. На этот раз у «Барсы» относительно легкая группа, в которой она с высокой вероятностью может занять первое место.
Ла Лигу брать необходимо, а ЛЧ, как карты лягут- но стараться тоже нужно!