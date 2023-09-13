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«Нет обязательства выиграть ЛЧ». Деку рассказал о планах «Барселоны» на ближайшие годы

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«Нет никакого обязательства выиграть Лигу чемпионов», – заявил журналистам новый спортивный директор «Барсы» Деку. – «Есть обязательство быть конкурентоспособным клубом. У нас есть мечта выиграть Лигу чемпионов, мы хотим завоевать любые трофеи».

Вполне справедливо. Пропустить еще один плей-офф Лиги чемпионов было бы больно, но это не означает, что сезон закончен. Доминирование в Ла Лиге также важно для такого клуба, как «Барса».

Каталонцы не выигрывали Лигу чемпионов с 2015 года. На этот раз у «Барсы» относительно легкая группа, в которой она с высокой вероятностью может занять первое место.

FC Barcelona and Deco have reached agreement to join Club

3 комментария

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Rachid
Деку правильно сказал - нужно реально смотреть на ситуацию в Барсе..
Ла Лигу брать необходимо, а ЛЧ, как карты лягут- но стараться тоже нужно!
+1
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+1
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Не относительно легкая, я бы сказал вообще легчайшая. Поэтому главное чтоб в 1/8 не нарваться на какой-нибудь сити, баварку или псж. Пока рано. А в 1/4 или 1/2 уже в принципе можно и с ними биться
0
0
0
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