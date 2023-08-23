Бернарду не потерял надежду.

В среду Силва подписал новый контракт с «Манчестер Сити», согласно которому он останется в клубе еще на три года. Однако, по словам надежного журналиста Маттео Морретто, в обновленном соглашении португальца прописана клаусула в размере €50 млн.

Хави очень хотел подписать Бернарду этим летом, но финансовые трудности не позволили «Барсе» организовать этот трансфер. Однако, раз в контракте Бернарду есть пункт о выкупе, каталонцы могут спокойно вернуться к этому вопросу следующим летом. Если «блаугране» удастся несколько поправить свое положение, то €50 млн должны быть для нее вполне доступной суммой.

Ни для кого не секрет, что Бернарду был в восторге от перспективы трансфера в «Барселону», и они с Хави общались напрямую на протяжении всего лета.

Каталонцы на данный момент активно работают над завершением трансфера Канселу. Ожидается, что все бумаги будут подписаны как максимум в начале следующей недели.

Но следующим летом они могут попробовать подписать уже третьего игрока «Сити» за один год.