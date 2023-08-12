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«Если бы не эта ошибка...» Пике рассказал, после какого момента он решил завершить карьеру

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Не выдержал давления.

В середине прошлого сезона один из самых преданных игроков «Барселоны» Жерар Пике завершил карьеру. Защитник провел в клубе пятнадцать лет, не считая детства в академии, но после назначения Хави он стал регулярно наблюдать за матчами со скамейки. Когда испанец все же выходил на поле, он нередко допускал ошибки, над которыми потом смеялся весь интернет.

Как оказывается, общественный резонанс, который вызвала одна из неудач Жерара, особенно сильно задел игрока. Он рассказал об этом в стриме на Twitch:

«Я думаю, что из-за того, что я раскинул руки, это кажется большей ошибкой, чем она есть. Если бы я этого не сделал, то никто бы не говорил об этой ошибке. Я бы все равно не достал до этого мяча даже в прыжке, поэтому я подумал: «Оставлю его вратарю».

Думаю, что если бы не эта ошибка, то, возможно, не было бы Королевской Лиги (медиалига, основанная Пике - прим)».

Действительно, тот момент стал одним из наиболее высмеиваемым, — соцсети переполнились мемами с Жераром в главной роли.

Спустя месяц после того самого матча Пике объявил о завершении карьеры. Вскоре после ухода из футбола экс-защитник основал Королевскую лигу, и, как утверждает сам испанец, очень счастлив.

Надееися, что так оно и есть!

 

4 комментария

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дрон барон
Растопыренные пять пальцев на руках Пике, это его фирменный и символический жест в честь 5-0 над Реалом на Камп Ноу в сезоне 2010/11. Никаких претензий к легенде)
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Александр Опёнышев
Ответ дрон барон
Растопыренные пять пальцев на руках Пике, это его фирменный и символический жест в честь 5-0 над Реалом на Камп Ноу в сезоне 2010/11. Никаких претензий к легенде)
жизнь конечно удивительно иронична, из-за этой пятерни в другой ситуации решил завершить карьеру
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+2
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Stan.vasilyev
Ответ КЕТЧУПОЛИТАНО
Классно тогда Легендарный Интер унизил секту
ну насчет легендарности конечно перегнул😅
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