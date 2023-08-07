FC BARCELONA
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Переход Неймара в «Барсу» маловероятен. «Барса» просто не сможет это позволить себе

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По словам Уго Сересо и Маттео Моретто из Relevo, «Барселона» вряд ли подпишет Неймара.

Клуб не в состоянии позволить себе бразильца. Кроме того, он не является их приоритетной целью.

Хавьер Мигель утверждает, что Неймар будет получать больше 10 миллионов евро в год в «Барсе», если он присоединится к команде. Это одна из самых высоких зарплат в команде. Каталонцам нужно будет продать Усмана Дембеле и еще одного игрока (например, Ансу Фати), чтобы иметь возможность подписать 31-летнего футболиста.

Вместо этого звезда ПСЖ, скорее всего, перейдет в МЛС, Саудовскую Аравию или премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что бразилец мечтает вернуться в «Барсу» и готов существенно снизить свои требования.

 

1 комментарий

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если захочет, то перейдёт, аренду можно организовать
источники такие себе
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