Поторопился.

В воскресенье утром некоторые испанские и французские журналисты заявили, что Усман Дембеле должен вернуться в Испанию, потому что он получил вызов на тренировку от «Барсы». Каталонцы все еще не отправили документы для оформления перехода вингера в Париж, поэтому игрок не смог пройти медосмотр и подписать свой контракт.

И, оказалось, что те репортеры были правы, поскольку буквально в последние минуты медиа Жерара Ромеро Jijantes FC опубликовало кадры, на которых Дембеле в сопровождении охраны покидает аэропорт Барселоны.

Воскресная тренировка «Барсы» должна начаться в 19:30 по мск, поэтому вполне вероятно, что Дембеле с самолета сразу же отправится на «Ситутат Эспортива», чтобы действительно присоединиться к команде Хави.

Интересно, какой прием его там ждет.