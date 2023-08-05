FC BARCELONA
Блог

Дембеле должен вернуться в «Барсу» и возобновить тренировки. Но почему?

Барселона Барселона
ПСЖ ПСЖ
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Усман Дембеле Усман Дембеле
лига 1 Франция лига 1 Франция
трансферы трансферы
Футбол Футбол

Каталонские игры.

«Барселона» вызвала Дембеле на ближайшую тренировку, поэтому он должен срочно вернуться в Испанию, сообщают Фернандо Поло из Mundo Deportivo и Фабрис Хокинс из RMC Sport.

Француз до сих пор остается игроком «Барсы», так как его переход в «ПСЖ» не завершен — каталонцы упорно затягивают отправку необходимых для трансфера документов. Если так будет продолжаться дальше, они смогут заявить его на матч против «Тоттенхэма» за Кубок Жоана Гампера, который пройдет 8 августа.

Журналист Санти Ауна сегодня сообщил, что «Барса» предпочла бы продать вингера «Аль-Хилалю», а не парижанам. Саудовский клуб предлагает за Дембеле более высокую сумму, а сам игрок может там получать до 150 млн евро в год.

Кроме того, в каталонском клубе настаивают на том, что игрок не выполнил условия, необходимые для получения половины суммы от клаусулы, выплаченной «ПСЖ».

Сообщается, что теоретически «Барса» может на законных основаниях оставить игрока в команде до 21 августа, однако все может решиться намного быстрее. Сам Дембеле не заинтересован в переезде в саудовскую лигу и хочет играть за «ПСЖ». Однако задержка со стороны каталонцев не позволяет ему пройти медосмотр и подписать контракт.

Скорее всего, в скором времени «Барса» даст ход сделке, но до этого, вероятно, мы еще увидим Усмана в сине-гранатовом.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну, скорее всего для того, чтобы поломать его на тренировке, и потом отправить ближайшим рейсом в Париж.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё правильно с хрусталем по другому нельзя
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Азрет-Али Айбазов
Ну, скорее всего для того, чтобы поломать его на тренировке, и потом отправить ближайшим рейсом в Париж.
Неплохая мысль, кстати...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Правильно Лапорта делает - так этого черноокого хрусталика и пусть тренируется и пусть играет за Барсу до подписания всех документов для ПСЖ…..))))))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пусть его погоняют как следует на тренировках, всё выжмут что он ранее не доработал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий