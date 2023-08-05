Каталонские игры.

«Барселона» вызвала Дембеле на ближайшую тренировку, поэтому он должен срочно вернуться в Испанию, сообщают Фернандо Поло из Mundo Deportivo и Фабрис Хокинс из RMC Sport.

Француз до сих пор остается игроком «Барсы», так как его переход в «ПСЖ» не завершен — каталонцы упорно затягивают отправку необходимых для трансфера документов. Если так будет продолжаться дальше, они смогут заявить его на матч против «Тоттенхэма» за Кубок Жоана Гампера, который пройдет 8 августа.

Журналист Санти Ауна сегодня сообщил, что «Барса» предпочла бы продать вингера «Аль-Хилалю», а не парижанам. Саудовский клуб предлагает за Дембеле более высокую сумму, а сам игрок может там получать до 150 млн евро в год.

Кроме того, в каталонском клубе настаивают на том, что игрок не выполнил условия, необходимые для получения половины суммы от клаусулы, выплаченной «ПСЖ».

Сообщается, что теоретически «Барса» может на законных основаниях оставить игрока в команде до 21 августа, однако все может решиться намного быстрее. Сам Дембеле не заинтересован в переезде в саудовскую лигу и хочет играть за «ПСЖ». Однако задержка со стороны каталонцев не позволяет ему пройти медосмотр и подписать контракт.

Скорее всего, в скором времени «Барса» даст ход сделке, но до этого, вероятно, мы еще увидим Усмана в сине-гранатовом.