FC BARCELONA
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«Барселона» затягивает уход Дембеле. Каталонцы предпочитают продать игрока в Саудовскую Аравию

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«Барселона» хочет продать Усмана Дембеле «Аль-Хилалю», а не «ПСЖ», сообщает Санти Ауна.

Саудовский клуб хочет сделать французу огромное предложение - годовую зарплату в размере €100 млн + 50 млн вознаграждение за подписание. Клуб готов заплатить «Барсе» больше, чем «ПСЖ».

Сам футболист хочет играть только за «ПСЖ». Он вряд ли согласится с предложением уехать на Ближний Восток.

Именно появление «Аль-Хилаля» является причиной того, что игрок до сих пор не присоединился к парижанам. «Барса» не торопится и хочет усложнить ситуацию для французского клуба.

Если Дембеле присоединится к «ПСЖ», то «Барселоне» достанется только €25 млн.

4 комментария

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А где поп-корн то, мыльница же только начинается ...🍿
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Разве такое возможно?
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Ответ & Co1366
Разве такое возможно?
Написать можно, и продавать написаное можно, таков рынок )))
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Ответ & Co1366
Разве такое возможно?
Без его согласия нет
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