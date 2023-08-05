«Барселона» хочет продать Усмана Дембеле «Аль-Хилалю», а не «ПСЖ», сообщает Санти Ауна.

Саудовский клуб хочет сделать французу огромное предложение - годовую зарплату в размере €100 млн + 50 млн вознаграждение за подписание. Клуб готов заплатить «Барсе» больше, чем «ПСЖ».

Сам футболист хочет играть только за «ПСЖ». Он вряд ли согласится с предложением уехать на Ближний Восток.

Именно появление «Аль-Хилаля» является причиной того, что игрок до сих пор не присоединился к парижанам. «Барса» не торопится и хочет усложнить ситуацию для французского клуба.

Если Дембеле присоединится к «ПСЖ», то «Барселоне» достанется только €25 млн.