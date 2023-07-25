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«Это несправедливо»: Пуч назвал молодого игрока, который страдает так же, как он в «Барсе»

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Рики Пуч говорит, что наслаждается жизнью в Соединенных Штатах вдали от давления, которое он испытал в Барселоне. Полузащитник добавляет, что Пабло Торре в настоящее время терпит его судьбу в «Барсе».

«Здесь, в США, футбол — четвертый по важности вид спорта. Люди позволяют мне жить спокойно, не так, как в Барселоне», — сказал Пуч Relevo.

«В «Барсе», когда я не играл, люди ждали от тебя чего-то… Как и в случае с Пабло Торре , это несправедливо».

«Барселона» решила отправить 20-летнего футболиста в аренду в «Жирону» на предстоящий сезон.

 

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