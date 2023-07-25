«Подозрительно дешево»: фанаты «Барсы» недовольны клубом из-за цены Кессиэ в соглашении с «Ювентусом»
Сообщается, что «Барселона» достигла полного соглашения с «Ювентусом» по трансферу Франка Кессиэ.
Хотя это было ожидаемо, «Барса» была удивлена, когда итальянские источники сообщили, что «Ювентус» заплатит только 10 миллионов евро, чтобы получит ивуарийца.
Один фанат написал в Твиттере: «10 миллионов евро за Кессиэ, в то время как «Манчестер Сити» продает своих выпускников академии, которые никогда не видели света профессионального футбола, за двойную сумму. Если бы я был фанатом «Сити», я бы злорадствовал до упаду».
Многие другие фанаты «Барсы» на Reddit выразили свое недовольство тем, что клуб продал игрока слишком дешево.
«Кажется подозрительно дешевым, за такую цену я бы не отказался от него, он добавил бы столь необходимой физической силы нашей полузащите».
«Какого черта Конор Галлахер продается за 40 млн, а Кессиэ за 10-15».
«Отвратительная цена, он 30-миллионный игрок, которого продают за 10 миллионов».
Пока неизвестно, действительно ли «Барса» продаст полузащитника так дешево. Хотя слухи идут из достоверных источников.
За 30 миллионов можно было бы найти покупателя, но есть риск затянуть с этим и потерять Гюндогана