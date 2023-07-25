Сообщается, что «Барселона» достигла полного соглашения с «Ювентусом» по трансферу Франка Кессиэ.

Хотя это было ожидаемо, «Барса» была удивлена, когда итальянские источники сообщили, что «Ювентус» заплатит только 10 миллионов евро, чтобы получит ивуарийца.

Один фанат написал в Твиттере: «10 миллионов евро за Кессиэ, в то время как «Манчестер Сити» продает своих выпускников академии, которые никогда не видели света профессионального футбола, за двойную сумму. Если бы я был фанатом «Сити», я бы злорадствовал до упаду».

Многие другие фанаты «Барсы» на Reddit выразили свое недовольство тем, что клуб продал игрока слишком дешево.

«Кажется подозрительно дешевым, за такую ​​цену я бы не отказался от него, он добавил бы столь необходимой физической силы нашей полузащите».

«Какого черта Конор Галлахер продается за 40 млн, а Кессиэ за 10-15».

«Отвратительная цена, он 30-миллионный игрок, которого продают за 10 миллионов».

Пока неизвестно, действительно ли «Барса» продаст полузащитника так дешево. Хотя слухи идут из достоверных источников.