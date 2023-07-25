FC BARCELONA
Блог

«Подозрительно дешево»: фанаты «Барсы» недовольны клубом из-за цены Кессиэ в соглашении с «Ювентусом»

Барселона Барселона
Ювентус Ювентус
Клубы Клубы
Франк Кессиэ Франк Кессиэ
Футбол Футбол

Сообщается, что «Барселона» достигла полного соглашения с «Ювентусом» по трансферу Франка Кессиэ.

Хотя это было ожидаемо, «Барса» была удивлена, когда итальянские источники сообщили, что «Ювентус» заплатит только 10 миллионов евро, чтобы получит ивуарийца.

Один фанат написал в Твиттере: «10 миллионов евро за Кессиэ, в то время как «Манчестер Сити» продает своих выпускников академии, которые никогда не видели света профессионального футбола, за двойную сумму. Если бы я был фанатом «Сити», я бы злорадствовал до упаду».

Многие другие фанаты «Барсы» на Reddit выразили свое недовольство тем, что клуб продал игрока слишком дешево.

«Кажется подозрительно дешевым, за такую ​​цену я бы не отказался от него, он добавил бы столь необходимой физической силы нашей полузащите».

«Какого черта Конор Галлахер продается за 40 млн, а Кессиэ за 10-15».

«Отвратительная цена, он 30-миллионный игрок, которого продают за 10 миллионов».

Пока неизвестно, действительно ли «Барса» продаст полузащитника так дешево. Хотя слухи идут из достоверных источников.

 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
no_one_perfect
Пришел бесплатно+разгрузят зп ведомость
За 30 миллионов можно было бы найти покупателя, но есть риск затянуть с этим и потерять Гюндогана
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Schiaff1no
Они просто нашли его настоящее свидетельство о рождении
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий