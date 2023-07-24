8 комментариев

По мнению Жерара Ромеро, «Барселона» может подписать Килиана Мбаппе только при двух условиях:

1. Килиан переходит в «Барселону» бесплатно.

2. Если «Барселона» продаст несколько игроков за хорошую сумму.

Ни один из этих сценариев, скорее всего, не произойдет этим летом. «ПСЖ» всеми силами борется за то, чтобы Мбаппе не ушел в следующем году свободным агентом. Его даже исключили из предсезонного состава в качестве наказания за отказ подписать новый контракт.

Тем временем игроки отказываются покидать «Барсу», несмотря на желание клуба продавать игроков и снижать зарплату. Это замедляет работу клуба на трансферном рынке.

Ромеро приходит к выводу, что «Барсе» невозможно подписать Мбаппе, поскольку она и так не может зарегистрировать игроков в Ла Лиге.

Ранее достаточно надежные источники во Франции сообщили, что «Барселона» назначила встречу для обсуждения перехода Мбаппе.