FC BARCELONA
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Главный инсайдер по «Барсе» нашел 2 варианта, как каталонцы могут подписать Мбаппе. Хотя сам слабо верит в каждый

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По мнению Жерара Ромеро, «Барселона» может подписать Килиана Мбаппе только при двух условиях:

1. Килиан переходит в «Барселону» бесплатно.

2. Если «Барселона» продаст несколько игроков за хорошую сумму.

Ни один из этих сценариев, скорее всего, не произойдет этим летом. «ПСЖ» всеми силами борется за то, чтобы Мбаппе не ушел в следующем году свободным агентом. Его даже исключили из предсезонного состава в качестве наказания за отказ подписать новый контракт.

Тем временем игроки отказываются покидать «Барсу», несмотря на желание клуба продавать игроков и снижать зарплату. Это замедляет работу клуба на трансферном рынке.

Ромеро приходит к выводу, что «Барсе» невозможно подписать Мбаппе, поскольку она и так не может зарегистрировать игроков в Ла Лиге.

Ранее достаточно надежные источники во Франции сообщили, что «Барселона» назначила встречу для обсуждения перехода Мбаппе.

2 ways how Barca can sign Mbappe revealed (reliability: 5 stars)

8 комментариев

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Ophiomorph
Есть ещё третий вариант, вероятность которого выше всех перечисленных: в Париж прилетает Дейенерис верхом на дракона и забирает Мьаппе в Барсу.
+11
0
+11
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Iulian Serbul
Если каким то чудом Лапорте это удастся то ему и Алемани поставить памятник при жизни.
+7
-1
+6
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aseke
Мне кажется, скорее, Мбаппе может погасить долги клуба и выкупить его.
+1
0
+1
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SaH4r.
Ответ Ophiomorph
Есть ещё третий вариант, вероятность которого выше всех перечисленных: в Париж прилетает Дейенерис верхом на дракона и забирает Мьаппе в Барсу.
самый реалистичный вариант😂
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прощай Роналду
Ответ Ophiomorph
Есть ещё третий вариант, вероятность которого выше всех перечисленных: в Париж прилетает Дейенерис верхом на дракона и забирает Мьаппе в Барсу.
Да да, так и будет! Я это видел в Симпсонах! 😎
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прощай Роналду
Ответ Aymammet Baylyyew
ПСЖ угрожает Реалу таким образом футбольная политика Барселона не сможет позволит себе мбапбе есть только 1 случае если у псж не будет других предложений и с целью не отпускать игрока свободным следующий год и продаст мбапбе за 150 и рассрочкой на 10 лет и мбапбе будет снижать зп до 10 лямов то вполне возможный вариант
Мбаппе лучше потерпит год заработав 100млн с ПСГ, потом эти же 150 млн в рассрочку положит в карман по контракту с Барсой
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