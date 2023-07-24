Главный инсайдер по «Барсе» нашел 2 варианта, как каталонцы могут подписать Мбаппе. Хотя сам слабо верит в каждый
По мнению Жерара Ромеро, «Барселона» может подписать Килиана Мбаппе только при двух условиях:
1. Килиан переходит в «Барселону» бесплатно.
2. Если «Барселона» продаст несколько игроков за хорошую сумму.
Ни один из этих сценариев, скорее всего, не произойдет этим летом. «ПСЖ» всеми силами борется за то, чтобы Мбаппе не ушел в следующем году свободным агентом. Его даже исключили из предсезонного состава в качестве наказания за отказ подписать новый контракт.
Тем временем игроки отказываются покидать «Барсу», несмотря на желание клуба продавать игроков и снижать зарплату. Это замедляет работу клуба на трансферном рынке.
Ромеро приходит к выводу, что «Барсе» невозможно подписать Мбаппе, поскольку она и так не может зарегистрировать игроков в Ла Лиге.
Ранее достаточно надежные источники во Франции сообщили, что «Барселона» назначила встречу для обсуждения перехода Мбаппе.
8 комментариев