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😩😩😩 «Барселона» заплатит Умтити €20 млн за досрочное расторжение контракта

Самюэль Умтити Самюэль Умтити
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«Барселона» заплатит Самюэлю Умтити €20 млн за досрочное расторжение контракта, сообщает журналист Виктор Мало.

Клуб сможет уменьшить эту сумму, если Умтити будет проживать и играть ближайшие полгода за пределами Испании. В этом случае француз будет вынужден заплатить определенный процент налога, который позволит сине-гранатовым вернуть часть денег.

Barcelona's Umtiti to undergo surgery on broken foot | Football News - Times of India

Сделка Умтити с «Барселоной» действовала до 2026 года. В январе 2022 года игрок согласился на небольшое сокращение заработной платы, чтобы помочь клубу зарегистрировать Феррана Торреса.

29-летний француз выступал за клуб с 2016 по 2023 год, сыграв 133 матча.

5 комментариев

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atomio
да боже мой, сколько же овна натворил Барто.... уму непостижимо.. до сих пор флешбеки. а ведь еще есть и ДеЙонг с каким-то космическим ценником за ЗП....
+8
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+8
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cafu
В прошлом году же вроде писали, что Барса продлила с ним договор с понижением зарплаты, с условием что он поедет в аренду и самое главное там был пункт по которому этим летом они могут с ним разорвать контракт! И зачем Ляпорте давать ему 20 лямов, если он его так же в аренду может отправить куда нибудь например во Францию - им вроде как там кто-то интересовался
+2
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прощай Роналду
Гений Барто, зп 750млн, отсрочить на 5лет,взять новых игроков и снова 750млн + отсрочка итог должен был быть 900?
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Bob Ganiev
Ответ atomio
да боже мой, сколько же овна натворил Барто.... уму непостижимо.. до сих пор флешбеки. а ведь еще есть и ДеЙонг с каким-то космическим ценником за ЗП....
когда его уже будут судить?
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Alibaba51
Ответ atomio
да боже мой, сколько же овна натворил Барто.... уму непостижимо.. до сих пор флешбеки. а ведь еще есть и ДеЙонг с каким-то космическим ценником за ЗП....
и еще непогашеный долг Месси
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