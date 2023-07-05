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«Барселона» заплатит Самюэлю Умтити €20 млн за досрочное расторжение контракта, сообщает журналист Виктор Мало.

Клуб сможет уменьшить эту сумму, если Умтити будет проживать и играть ближайшие полгода за пределами Испании. В этом случае француз будет вынужден заплатить определенный процент налога, который позволит сине-гранатовым вернуть часть денег.

Сделка Умтити с «Барселоной» действовала до 2026 года. В январе 2022 года игрок согласился на небольшое сокращение заработной платы, чтобы помочь клубу зарегистрировать Феррана Торреса.

29-летний француз выступал за клуб с 2016 по 2023 год, сыграв 133 матча.