😩😩😩 «Барселона» заплатит Умтити €20 млн за досрочное расторжение контракта
Боль.
«Барселона» заплатит Самюэлю Умтити €20 млн за досрочное расторжение контракта, сообщает журналист Виктор Мало.
Клуб сможет уменьшить эту сумму, если Умтити будет проживать и играть ближайшие полгода за пределами Испании. В этом случае француз будет вынужден заплатить определенный процент налога, который позволит сине-гранатовым вернуть часть денег.
Сделка Умтити с «Барселоной» действовала до 2026 года. В январе 2022 года игрок согласился на небольшое сокращение заработной платы, чтобы помочь клубу зарегистрировать Феррана Торреса.
29-летний француз выступал за клуб с 2016 по 2023 год, сыграв 133 матча.
5 комментариев