Левандовски забил больше 50-ти голов за «Барсу». Роберт называет «блауграну» лучшим клубом мира

Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче 33-го тура Ла Лиги против «Валенсии». Теперь у поляка – 55 голов за «блауграну».

Левандовски дал оценку своему достижению в столице Каталонии:

«Я очень горжусь тем, что за полтора года забил так много голов за такой клуб, как « Барселона». Когда я думаю о своих голах и о времени, которое я провел здесь, я чувствую себя очень гордым. Каждый из этих голов имеет для меня особое значение, для меня большая честь забивать голы за этот клуб».

«Должен сказать, я никогда не думал о том, сколько голов я собираюсь забить. Но если посмотреть на эти цифры, думаешь: «Ничего себе! 50 голов за «Барсу» за полтора года». Конечно, могло быть еще лучше, но и это очень хороший результат.

Я быстрее Тьерри Анри и Давида Вильи забил 50 голов за «Барсу»? О, это нечто особенное. Эти игроки были невероятными, они вошли в историю. Они были моими кумирами, когда я был младше. Это было то, о чем я мечтал в детстве, и теперь это сбылось. Чувствую, что являюсь частью этого удивительного клуба, это фантастика – играть здесь на таком уровне», – добавил Роберт.

Нападающий считает, что выступает за лучшую команду в мире:

«Быть ​​игроком «Барсы» – очень многое значит для меня, иногда сложно подобрать точные слова, но знаете, это гордость, счастье. Быть здесь и быть нападающим такого клуба – это нечто особенное, учитывая историю клуба. Когда люди говорят о «Барсе», понимаешь, что это самый лучший клуб в мире. Игра за эту команду делает меня лучше, дает мне больше энергии, чтобы усердно работать и делать нечто особенное».

Как вам слова Роберта?