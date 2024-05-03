😮🥹 «Я бы ушел на пенсию». Пике признался, что потерял мотивацию еще в 30 лет. Последние сезоны он играл только по одной причине
Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что мог закончить карьеру гораздо раньше.
«Когда мне было около 30 лет, я не думал, что смогу играть за какую-либо команду, кроме «Барсы». Потому что моя карьера уже была долгой, а «Барса» была для меня всем. Дело не в том, что я устал.
Последние четыре или пять лет я играл, потому что это была «Барселона». Я не уверен, что нашел бы мотивацию продолжать. Я бы ушел на пенсию», - признался Жерар.
Напомним, что Пике ушёл из «Барселоны» в 2022 году, когда ему было 35 лет.