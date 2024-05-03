🚨😱 Обамеянг вернется в «Барселону»? Разбираем плюсы и минусы главного трансферного слуха недели
Недавно стало известно, что «Барселона» рассматривает вариант с возвращением Пьера-Эмерика Обамеянга, если Витор Роке покинет летом клуб на правах аренды.
Давайте отметим плюсы и минусы такого трансфера.
Плюсы.
1) Цена.
Габонец не ударит по клубному бюджету, поскольку его рыночная стоимость оценивается в скромные €4 млн. Маловероятно, что даже в худшем случае он обойдётся дороже, чем в €10 млн.
2) Он в деле.
Обамеянг нашёл себя в «Марселе», сумев провести феноменальный сезон: 38 очков по системе «гол+пас» в 44 матчах.
3) Он любит «Барсу».
Даже после ухода в «Челси» летом 2022 года преданность Обамеянга не пропала. Вспомните хотя бы визит нападающего в раздевалку команды во время класико в прошлом сезоне.
Минусы.
1) Возраст.
Единственное, что может помешать возвращению игрока в Испанию - это его возраст. Через два месяца Обамеянгу исполнится 35 лет, поэтому долгосрочных перспектив в его трансфере нет.
С другой стороны, Роберт Левандовски ещё старше. Разве это проблема?
Напомним, Обамеянг играл за «Барселону» в 2022-м году, проведя за клуб 18 матчей, в которых забил 11 мячей.