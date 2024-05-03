🚨😱 Обамеянг вернется в «Барселону»? Разбираем плюсы и минусы главного трансферного слуха недели

Недавно стало известно, что «Барселона» рассматривает вариант с возвращением Пьера-Эмерика Обамеянга, если Витор Роке покинет летом клуб на правах аренды.

Давайте отметим плюсы и минусы такого трансфера.

Плюсы.

1) Цена.

Габонец не ударит по клубному бюджету, поскольку его рыночная стоимость оценивается в скромные €4 млн. Маловероятно, что даже в худшем случае он обойдётся дороже, чем в €10 млн.

2) Он в деле.

Обамеянг нашёл себя в «Марселе», сумев провести феноменальный сезон: 38 очков по системе «гол+пас» в 44 матчах.

3) Он любит «Барсу».

Даже после ухода в «Челси» летом 2022 года преданность Обамеянга не пропала. Вспомните хотя бы визит нападающего в раздевалку команды во время класико в прошлом сезоне.

Минусы.

1) Возраст.

Единственное, что может помешать возвращению игрока в Испанию - это его возраст. Через два месяца Обамеянгу исполнится 35 лет, поэтому долгосрочных перспектив в его трансфере нет.

С другой стороны, Роберт Левандовски ещё старше. Разве это проблема?

Напомним, Обамеянг играл за «Барселону» в 2022-м году, проведя за клуб 18 матчей, в которых забил 11 мячей.