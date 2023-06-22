«Барселона» договорилась о встрече с «Атлетико Паранаэнсе», чтобы завершить сделку по Витору Роке, сообщает Фабрицио Романо.

«Барса» хочет завершить сделку в ближайшее время после того, как, похоже, удалось подписать Илкая Гюндогана.

Каталонцы готовы заплатить первоначальный взнос в размере 35 млн евро с возможным добавлением 10 млн евро в будущем.

На предстоящей встрече они собираются обсудить условия оплаты, возможные налоги, которые необходимо будет заплатить, и другие детали.

Роке уже согласовал пятилетний контракт с «Барсой» и готов присоединиться к ней в ближайшее время.