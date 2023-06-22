FC BARCELONA
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«Барса» не спит: каталонцы финализируют сделку по Витору Роке

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«Барселона» договорилась о встрече с «Атлетико Паранаэнсе», чтобы завершить сделку по Витору Роке, сообщает Фабрицио Романо.

«Барса» хочет завершить сделку в ближайшее время после того, как, похоже, удалось подписать Илкая Гюндогана.

Каталонцы готовы заплатить первоначальный взнос в размере 35 млн евро с возможным добавлением 10 млн евро в будущем.

На предстоящей встрече они собираются обсудить условия оплаты, возможные налоги, которые необходимо будет заплатить, и другие детали.

Роке уже согласовал пятилетний контракт с «Барсой» и готов присоединиться к ней в ближайшее время.

3 комментария

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СД18
Ответ кто-то
Немного ли придётся заплатить? 45 млн. за 18-летнего пацана - много. При том, что у них до сих пор проблемы с регистрацией Гави и Араухо
Да уже нет ни каких проблем, все нормально зарегистрировали.
+3
0
+3
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Вячеслав Новиков
Отличная новость, замена Левандовскому, очень ждём
+1
0
+1
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