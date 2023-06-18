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Месси не доехал до «Барсы». Похоже, Гюндоган и Невеш – тоже. Почему у Лапорты не получается?

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Как вы уже догадались, у «Барселоны» проблемы.

Прошло уже много времени с тех пор, как клуб был связан с такими громкими именами, как Лео Месси, Илкай Гюндоган или Бернарду Силва, но трансферные дела каталонцев не двигаются.

В чем проблема?

1. Игроки не хотят долго ждать, а «Барселона» по-прежнему не в состоянии сделать предложение. Ожидаемо, что игроки (особенно будущие свободные агенты) теряют терпение и хотят решить свое будущее как можно скорее. Месси отказался ждать, Гюндоган может уехать в Саудовскую Аравию или продлить контракт, а Рубен Невеш намерен подписать контракт с «Аль-Хилалем».

2. Ла Лига не позволяет «Барсе» вернуться к правилу 1:1. Правило, которое гарантирует, что клуб получит всю сумму денег от продажи игроков, а не только 25 или 50 процентов. Чтобы вернуться к этому правилу, клуб должен выделить больше места в своем фонде заработной платы.

3. Никто не хочет уходить. Этого следовало ожидать, не так ли? Ферран Торрес, Ансу Фати, Франк Кессиэ – все они хотят остаться, хотя их уход действительно помог бы клубу оформить несколько важных сделок.

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4. «Барса» пытается найти новые клубы для арендованных игроков. Клуб надеется завершить процесс расставания с Клеманом Лангле, Самюэлем Умтити и Серджиньо Дестом до конца июня. Тем не менее, нет никаких гарантий, что это будет сделано вовремя, так как «Барса» продолжает искать новые клубы для всех этих игроков.

5. Есть и другие приоритеты. Очень важно продлить контракты Усмана Дембеле, Алекса Бальде и Ламина Ямаля этим летом. Это также потребует некоторого пространства в зарплатном бюджете; кроме того, в данный момент это кажется более важным, чем новые подписания.

6 комментариев

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Inside 88 LW
Ещё два с половиной месяца ТО - не переживайте. У Лапорты (точнее адресовать в паре с Алемани, но да ладно) всё получится.
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Бронислав Каминский
Ответ Black Phoenix
А тем временем первые три недели трансферного окна почти улетели. С таким черепашьим продвижением Барса много не добьётся. А тут ещё соперничество с усилившимся Реалом на кону с завышенными ожиданиями болел.
трансферное окно вообще только 1 июля открывается)
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серёга124
да барсе будет трудно в следующем сезоне с Реалом тегатся
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ЧИКО
1. Лапорта сперва волну поднимает, якобы с кем то уже договорились, показывая людям своё значение, а потом начинает думать как же купить. Никто не будет ждать, потому что никто Лапорте не верит, особенно после Месси, только присутствие которого вместе с Левандовским, могло привлечь многих. Барса не в состоянии кого-то серьёзного купить, Лапорта только набирает кредиты, вот и всё… 2. Естественно Ла Лига будет давить, Из Реала ушли Бензема, Каземиро и Варан с Рамосом. Почти все линии ослаблены, это мы видели в этом сезоне. Врятли в этом сезоне придёт Мбапе, поэтому Мадридист Тебас будет душить Барсу. С Месси уже справились, других купить не позволит и Барса останется со своим муссором и не будет явным конкурентом Реала. За чемпионство в этом сезоне надо отомстить. Это ясно как солнечный день….. 3. Конечно не хотят уходить. Зарплата хорошая, клуб ТОП, город прекрасный… и убиваться сильно не надо, все они запасные…. Почему Фати поедет к волкам, если в Барсе имеет 10 номер и думает, что он приемник Рональдиньё и Месси. Они выкачают максимальное от Клуба, а Лапорта просто не расторгает синими контракт. Дорого? Да, заплатить надо будет, но эта сумма будет меньше, чем содержать их… Но Лапорту душит жадность, как и всегда…. он хочет их продать и заработать… но он их не продаст по тем ценам, что ставит. 4. Я только и читаю, что новый супер спортивный директор, только и делает, что тащит из Америки новых Семеду, Лангле и Торресов, за достаточно высокие цены, а может и долю имеет там, от них всего можно ждать, но не разу не слышал, что он работает на продажу муссора. Да, наверное предлагают кому-то, но цены ставят такие, что тема закрывается сразу. Например Кесье за 35 млн и Фати за 40…. никогда этому не быть, таких слабаков за огромные деньги покупает только Барса. 5. Да, Дембеле надо продлить, другого в глаза не видать, но зачем улучшать контракт? старые суммы он отработал да? Пусть сохранят то, что есть и зарегистрируют своих игроков, которые растут и с душой в Барсе находятся. Это моё мнение… Не надо верить иллюзиям и улыбке Лапорты… клуб имеет долг 3 млрд. и Лапорта не тот человек, который решит эту проблему…. он обманщик…. и всё это уже поняли…
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