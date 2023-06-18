Как вы уже догадались, у «Барселоны» проблемы.

Прошло уже много времени с тех пор, как клуб был связан с такими громкими именами, как Лео Месси, Илкай Гюндоган или Бернарду Силва, но трансферные дела каталонцев не двигаются.

В чем проблема?

1. Игроки не хотят долго ждать, а «Барселона» по-прежнему не в состоянии сделать предложение. Ожидаемо, что игроки (особенно будущие свободные агенты) теряют терпение и хотят решить свое будущее как можно скорее. Месси отказался ждать, Гюндоган может уехать в Саудовскую Аравию или продлить контракт, а Рубен Невеш намерен подписать контракт с «Аль-Хилалем».

2. Ла Лига не позволяет «Барсе» вернуться к правилу 1:1. Правило, которое гарантирует, что клуб получит всю сумму денег от продажи игроков, а не только 25 или 50 процентов. Чтобы вернуться к этому правилу, клуб должен выделить больше места в своем фонде заработной платы.

3. Никто не хочет уходить. Этого следовало ожидать, не так ли? Ферран Торрес, Ансу Фати, Франк Кессиэ – все они хотят остаться, хотя их уход действительно помог бы клубу оформить несколько важных сделок.

4. «Барса» пытается найти новые клубы для арендованных игроков. Клуб надеется завершить процесс расставания с Клеманом Лангле, Самюэлем Умтити и Серджиньо Дестом до конца июня. Тем не менее, нет никаких гарантий, что это будет сделано вовремя, так как «Барса» продолжает искать новые клубы для всех этих игроков.

5. Есть и другие приоритеты. Очень важно продлить контракты Усмана Дембеле, Алекса Бальде и Ламина Ямаля этим летом. Это также потребует некоторого пространства в зарплатном бюджете; кроме того, в данный момент это кажется более важным, чем новые подписания.