Мы в этом не сомневались.

Еще какое-то время нам придется наблюдать за трансферной сагой Лионеля Месси, ставшего свободным агентом, но история явно близится к концу, так как сам футболист явно не намерен долго ждать.

Насколько мы знаем, на данный момент Лео может выбрать одно из трех направлений для продолжения карьеры: «Интер Майами», «Аль-Хилаль» или «Барселона». И, как сообщает Жерар Ромеро, жена игрока точно определилась со своими предпочтениями.

Испанский журналист утверждает, что Антонелла Рокуццо играет ключевую роль в возвращении своего мужа в «Барселону».

Это и понятно, ведь долгие годы их семья жила под ярким каталонским каталонским солнцем, и она хочет, чтобы они все вернулись туда, где им хорошо. Давно известно, что при первой же возможности Месси с семьей летит в Барселону, чтобы провести время в своем любимом городе.

В апреле журналист Адриан Санчес заявлял, что супруги уже записали детей в одну из барселонских школ.

Сегодня «Барса», предположительно, получила от Ла Лиги одобрение их экономического плана, а после Лапорта в своем доме провел встречу с Хорхе Месси, отцом Лео. Жерар Ромеро уверен, что вероятность камбэка аргентинца вновь резко возросла.