FC BARCELONA
Блог

Один человек играет «ключевую роль» в возвращении Месси в «Барселону». К нему-то Лео точно прислушивается 😏

Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Антонелла Рокуццо
Лионель Месси Лионель Месси
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Мы в этом не сомневались.

Еще какое-то время нам придется наблюдать за трансферной сагой Лионеля Месси, ставшего свободным агентом, но история явно близится к концу, так как сам футболист явно не намерен долго ждать.

Насколько мы знаем, на данный момент Лео может выбрать одно из трех направлений для продолжения карьеры: «Интер Майами», «Аль-Хилаль» или «Барселона». И, как сообщает Жерар Ромеро, жена игрока точно определилась со своими предпочтениями.

Испанский журналист утверждает, что Антонелла Рокуццо играет ключевую роль в возвращении своего мужа в «Барселону».

Это и понятно, ведь долгие годы их семья жила под ярким каталонским каталонским солнцем, и она хочет, чтобы они все вернулись туда, где им хорошо. Давно известно, что при первой же возможности Месси с семьей летит в Барселону, чтобы провести время в своем любимом городе.

В апреле журналист Адриан Санчес заявлял, что супруги уже записали детей в одну из барселонских школ.

Сегодня «Барса», предположительно, получила от Ла Лиги одобрение их экономического плана, а после Лапорта в своем доме провел встречу с Хорхе Месси, отцом Лео. Жерар Ромеро уверен, что вероятность камбэка аргентинца вновь резко возросла.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jaha Kudusov
Ну чтож, сезон закончен, теперь можно запастись попкорном, чипсами, выпивасом и смотреть детективный сериал: "Куда подастся Месси" или триллер: "Я знаю что вы сделали с прошлым Лео"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий