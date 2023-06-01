Ла Лига рассмотрела документы «Барсы» с их «технико-экономическим планом» подписания Лео Месси, сообщает Жерар Ромеро.

Лига должна дать окончательное «добро» на план в понедельник, 5 июня.

Один из сотрудников Ла Лиги даже позвонил отцу Месси после встречи. Хорхе дал понять, что его сын хочет играть за «Барселону».

Семью Месси попросили подождать до понедельника, когда Ла Лига даст зеленый свет.

Предложение «Аль-Хилаля» действует в течение 15 дней, так что у каталонцев есть время, чтобы оформить контракт Месси.

В целом, Ромеро настроен очень позитивно и считает, что шансы на возвращение Месси сегодня возросли.