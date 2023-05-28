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Вечер на «Камп Ноу» обещает быть ярким. «Барса» может побить клубный рекорд, который держался 43 года

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Сумасшедшие цифры.

Сегодня «Барселона» проведет свой последний домашний матч в сезоне 2022/23 — с «Мальоркой».

Вечер обещает быть эмоциональным, поскольку «Камп Ноу» попрощается с двумя легендарными игроками — Серджи Бускетс и Жорди Альба в последний раз сыграют перед своими болельщиками.

Хотя этот матч и не несет никакой турнирного значения, «Барселоне» все равно есть, за что побороться. У каталонцев будет шанс побить клубный рекорд, который держится уже 43 года.

С момента открытия «Камп Ноу», которое состоялось в 1957 году, меньше всего голов в Ла Лиге «блауграна» пропустила в сезоне 1979/80, согласно испанскому изданию Sport. За тот сезон в ворота каталонцев залетело всего 5 голов.

На данный момент «Барселона» пропустила всего 4 гола в 18-и домашних матчах чемпионата (2 от «Реал Сосьедад» и по одному от «Эспаньола» и «Реала»), и, если команда Хави сможет сыграть «на ноль» против «Мальорки», то они войдут в историю, пропустив меньше всего голов на «Камп Ноу» в истории.

Дело за малым — все решится сегодня.

1 комментарий

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Ramil Usmanov
Барса сегдня обязана побить этот старый рекорд.
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