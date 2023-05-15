😍 Тренерский штаб «Барсы» сорвал интервью Хави, чтобы устроить чемпионские качели
«Барса» взяла долгожданное чемпионство – вероятно, еще несколько дней мы будем видеть празднования болельщиков, игроков и тренеров.
Для Хави это первый большой трофей. Испанец проделал большую работу, поэтому заслужил аплодисменты и чемпионские подбрасывания.
Хави уехал со стадиона в автобусе вместе с командой и Йорди Кройффом, а после отправился на ужин с Лапортой, Алемани, членами семьи и тренерским штабом.
2 комментария