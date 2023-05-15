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😍 Тренерский штаб «Барсы» сорвал интервью Хави, чтобы устроить чемпионские качели

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«Барса» взяла долгожданное чемпионство – вероятно, еще несколько дней мы будем видеть празднования болельщиков, игроков и тренеров.

Для Хави это первый большой трофей. Испанец проделал большую работу, поэтому заслужил аплодисменты и чемпионские подбрасывания.

Хави уехал со стадиона в автобусе вместе с командой и Йорди Кройффом, а после отправился на ужин с Лапортой, Алемани, членами семьи и тренерским штабом.

2 комментария

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Совесть Черданцева
Заслужили 👍🏻
+3
0
+3
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Rule1
Чави Эрнандес проделал действительно зубодробительную работу. Очень нужное чемпионство и очень важный трофей для дальнейшего роста Барселоны
0
0
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