Он остается.

По данным инсайдера Diario AS Хави Мигеля, Серджи Бускетс решил принять предложение «Барселоны» о продлении контракта. Таким образом, капитан подпишет новый договор до 2024 года (с возможностью продления еще на год) со значительным снижение зарплаты.

Ключевую роль в принятии решения сыграл недавний ужин с Лео Месси. У 34-летнего игрока было несколько серьезных по деньгам предложений из-за пределов Европы.

Бускетс рассказал о своих намерениях некоторым игрокам, но официальное «да» он скажет клубу после игры с «Осасуной», которая пройдет 2 мая.

Не стоит также недооценивать постоянные разговоры и комментарии со стороны Хави. Внимание и слова тренера повлияли на Бускетса, так как ему дали понять, что на него по-прежнему рассчитывают не как на игрока подмены, а как на важного члена команды.