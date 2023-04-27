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Бускетс принял окончательное решение о своем будущем. Решающим стал ужин с Месси

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Он остается.

По данным инсайдера Diario AS Хави Мигеля, Серджи Бускетс решил принять предложение «Барселоны» о продлении контракта. Таким образом, капитан подпишет новый договор до 2024 года (с возможностью продления еще на год) со значительным снижение зарплаты.

Ключевую роль в принятии решения сыграл недавний ужин с Лео Месси. У 34-летнего игрока было несколько серьезных по деньгам предложений из-за пределов Европы.

Бускетс рассказал о своих намерениях некоторым игрокам, но официальное «да» он скажет клубу после игры с «Осасуной», которая пройдет 2 мая.

Не стоит также недооценивать постоянные разговоры и комментарии со стороны Хави. Внимание и слова тренера повлияли на Бускетса, так как ему дали понять, что на него по-прежнему рассчитывают не как на игрока подмены, а как на важного члена команды.

6 комментариев

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Rule1
Хорошие новости 📰 это прямой отсыл к возвращению Месси
+4
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predMBAPPE
Месси походу сам им готовил😁👍🏻
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Никита Смолов
При всем уважении к Бускетсу, он Барсе вообще не нужен, мало того что уже не торт, так с возвращением Лео в полузащите нужны моторы, а не еще один пенсионер.
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Леонель Месси
Пике бы сказал Бескетс остаётся )))
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кто-то
Причём Бускетс зарплату снизит, что сильно облегчит подписание Месси
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MK
Отлично, а то вчера заметили игры без Бускетса)
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