Пока этого не произошло.

Главного тренера «Барселоны» Хави в очередной раз спросили про Серджи Бускетса и его контракт с клубом. Ответ легенды передает издание Relevo:

«Он пример для всех. Я говорил уже это много раз, что хочу, чтобы все продолжалось. Он человек, у которого много последователей, молодых игроков, для которых он, как капитан, важный пример».

Это не первый раз, когда Хави высказывает публично о том, что хотел бы сохранить Бускетса в команде. Он высоко оценивает игрока как с точки зрения того, что он дает на поле, так и за его пределами.

Переговоры с Серджи ведутся вот уже несколько месяцев и клуб настаивает на том, чтобы испанец пошел на значительное сокращение зарплаты. У Бускетса есть еще два предложения − из МЛС и Саудовской Аравии. Очевидно, что там предлагают намного больше денег, чем он зарабатывает сейчас. Игрок пока не определился с выбором.