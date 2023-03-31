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Хави высказался о возвращении Месси в «Барсу». Сравнил Лео с Майклом Джорданом

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Возможное возвращение Месси в «Барселону» – самая обсуждаемая новость среди поклонников каталонской команды.

На пресс-конференции перед матчем с «Эльче» Хави сказал пару слов о трансфере аргентинца в «блауграну»:

«Сейчас не самое подходящее время говорить о возвращении Лео и вообще о новых подписаниях. Я много разговариваю с Лео, ведь он мой друг. Но сейчас не время для подобных обсуждений. Мы решаем эту проблему, но многое еще предстоит сделать, прежде чем все будет готово. Все зависит от финансового фейр-плей и готовности самого Лео вернуться».

Lionel Messi to become an assist king at Barcelona after role swap

«Надеюсь, что мы вернем его домой. «Барса» – клуб его жизни. Я видел, как Лео растет и развивается, я знаю его, знаю, насколько он многогранен как футболист. Конечно, есть ощущение, что с Месси будет что-то подобное, как «Последний танец» (сериал о последнем сезоне баскетболиста – прим. ред.) Майкла Джордана», – заключил главный тренер «блауграны».

Хави, определенно, сыграет важную роль в трансфере Лео, если аргентинец все же решит вернуться в «Барсу».

2 комментария

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przf2ckfqg
Похож в плане роста и цвета кожи
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Boni Jek
Лучший игрок мира Лео Месси вернётся домой,в Барселону
+4
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