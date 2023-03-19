Сегодня Жоан Лапорта готовится наблюдать свой 500-й матч в качестве президента «Барселоны». На данный момент статистика при Лапорте такова: 308 побед, 108 ничьих и 83 поражения, а также четыре титула чемпиона Испании, два кубка Лиги чемпионов, Клубный чемпионат мира, Кубок Короля, Суперкубок Европы и три Суперкубка Испании с 2003 по 2010 года, с 2021 года коллекция трофеев клуба на втором сроке Лапорты пополнилась Кубком и Суперкубком Испании – всего «Барселона» завоевала 14 титулов за время президентства Жоана Лапорты.

Первым для Лапорты в качестве президента «Барсы» стал матч 22 июня 2003 года на «Камп Ноу» с «Сельтой» (2:0).

Будучи президентом каталонского клуба Жоан Лапорта был свидетелем 21 класико с балансом в пользу «Барселоны»: 10 побед, 2 ничьи и 9 поражений, 40 голов забито и 31 пропущен.

На «Камп Ноу» у «Барселоны» 3 победы в класико, 2 ничьи и 3 поражения, а на «Бернабеу» 6 побед и 5 поражений за 11 матчей, 23 гола забито и 18 пропущено.

В Саудовской Аравии в Суперкубке Испании при Лапорте у «Барселоны» одно поражение в 2022 году в полуфинале и победа в финале в 2023-м.

Во время своего второго срока в «Барселоне» Жоан Лапорта снова встретился с Флорентино Пересом, который вернулся к управлению «Мадридом» 1 июня 2009 года.