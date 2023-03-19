Хави назвал игрока, который нравится в «Мадриде». Удивительно, но это не Кроос и не Модрич
И даже не Бензема.
«Винисиус выполняет важную роль. Он тот игрок, который мне очень нравится, − сказал Хави перед класико. − Араухо должен будет следить за ним, но остальная часть команды также должна будет его хорошо закрыть».
Это не первый случай, когда главный тренер «Барсы» хвалебно высказывается в адрес бразильца. В разгар расистского скандала, связанного с оскорблениями вингера, Хави встал на сторону игрока и защищал его перед болельщиками и частью прессы.
Если Хави и Анчелотти не устроят тактический сюрприз, то Араухо и Винисиус снова встретятся на правом фланге. Кто на этот раз выйдет победителем?
В 40 матчах этого сезона Винисиус Жуниор забил 19 голов и отдал 10 голевых передач.
Ни Кросс, ни Модрич, ни Бензема, ни Куртуа, ни Карвахаль.
Так кто же это??? Не томи.