И даже не Бензема.

«Винисиус выполняет важную роль. Он тот игрок, который мне очень нравится, − сказал Хави перед класико. − Араухо должен будет следить за ним, но остальная часть команды также должна будет его хорошо закрыть».

Это не первый случай, когда главный тренер «Барсы» хвалебно высказывается в адрес бразильца. В разгар расистского скандала, связанного с оскорблениями вингера, Хави встал на сторону игрока и защищал его перед болельщиками и частью прессы.

Если Хави и Анчелотти не устроят тактический сюрприз, то Араухо и Винисиус снова встретятся на правом фланге. Кто на этот раз выйдет победителем?

В 40 матчах этого сезона Винисиус Жуниор забил 19 голов и отдал 10 голевых передач.