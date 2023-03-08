Совпадение?

Помните дебют Рональда Араухо за «Барселону»? В октябре 2019 года уругваец вышел на поле второго тайма игры с «Севильей» и получил красную карточку.

20-летний игрок провел на поле всего 13 минут, но один из болельщиков «Барсы» под ником Hergon Gaudence выдал тогда два блестящих прогноза:

💭 Я видел тебя несколько минут, но я думаю, что ты самый сильный защитник команды 👏🔥 100% ему нужно дать больше минут.

💭 Араухо даже лучше Пике. Просто дайте ему шанс, и он это покажет… Он очень силен и уверенно играет в защите.

Это были времена, когда большинство предпочитало видеть в старте Жана-Клера Тодибо. Араухо был очень далек от основы, но Эрнесто Вальверде в конце концов решил попробовать молодого игрока. Это сработало, но в долгосрочной перспективе.

А у вас когда-нибудь были такие сбывшиеся прогнозы? Пишите в комментариях.