Ла Лига официально объявила, что Рональд Араухо дисквалифицирован на один матч из-за красной карточки в матче с «Валенсией» в воскресенье.

Хорошая новость, что защитник пропустит только одну игру – это матч с «Бильбао» в воскресенье. А к следующему туру с «Реалом» Араухо будет доступен.

В этом сезоне Рональд уверенно выполняет роль лидера обороны. Статистика тоже не подводит: помог сохранить 10 «сухарей» в 13 матчах.

«Камп Ноу» стоя аплодировал уругвайцу, когда тот покинул поле после красной карточки в матче с «Валенсией».