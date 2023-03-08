FC BARCELONA
Блог

Ла Лига подвтердила красную Араухо. А сколько матчей пропустит? Класико уже скоро

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Рональд Араухо Рональд Араухо
Футбол Футбол

Ла Лига официально объявила, что Рональд Араухо дисквалифицирован на один матч из-за красной карточки в матче с «Валенсией» в воскресенье.

Хорошая новость, что защитник пропустит только одну игру – это матч с «Бильбао» в воскресенье. А к следующему туру с «Реалом» Араухо будет доступен.

В этом сезоне Рональд уверенно выполняет роль лидера обороны. Статистика тоже не подводит: помог сохранить 10 «сухарей» в 13 матчах.

«Камп Ноу» стоя аплодировал уругвайцу, когда тот покинул поле после красной карточки в матче с «Валенсией».

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Больше одной игры и не должен был Араухо пропустить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильнур Хабибуллин
Ответ Alexlagodny
Хух, пронесло. Переживал, что могут и больше дать. Так сказать подстроить под эль класико.
Обычно варселона мутит с судьями, что вы несете?
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramil Usmanov
Дисквалификация Араухо на одну игру - это правильно. Вот с Левандовским жёстко и не по делу обошлись Мадридские подхалимы.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexlagodny
Хух, пронесло. Переживал, что могут и больше дать. Так сказать подстроить под эль класико.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
данислам дадыбаев
Зверь
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий