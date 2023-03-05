Хави высказался о частом счете 1:0 в матчах "Барсы".

«Мы выиграли, но мы должны быть самокритичными и улучшать многие вещи. Мы должны играть лучше, лучше понимать игру и делать шаг вперед. Мы должны были убить игру после 1:0, но мы сделали игру сложной из-за собственных ошибок», — сказал Хави после игры.

«Барселона» — самый сложный клуб в мире, здесь недостаточно просто победить, нужно превосходить соперника.

Мы должны были использовать шансы, которые у нас были в первом тайме. У нас было много шансов забить второй гол, например, пенальти и шанс Ансу Фати».

В этом сезоне «Барселона» выиграла 10 игр с минимальным счетом во всех турнирах — против «Мальорки», «Сельты», «Валенсии» (в гостях), «Атлетико», «Хетафе», «Жироны», «Вильярреала», «Валенсии» (дома), «Сосьедада» и «Реала».