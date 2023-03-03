В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Барса» на выезде одолела «Реал». Но результат встречи немного омрачила игра каталонцев. «Блауграна» владела мячом 35,3% – это худший показатель команды с сезона-2013/14.

После матча Хави прокомментировал выступление «Барселоны»:

«Мы не предавали наш игровой стиль. Да, план на матч был другим. Мы хотели доминировать на поле соперника. Но сегодня мы не смогли этого добиться. Мы не были достаточно аккуратны с мячом. Но у мадридцев не было явных шансов. Это очень важная победа для нас. Сегодня мы не можем чем-то похвастаться. Это не та игра, которую мы хотим показывать. Мы хотим создавать больше голевых моментов. Они доминировали над нами в плане владения. Но как отобрать мяч у Крооса и Модрича? Их нужно оценивать по достоинству, эти футболисты экстраординарны».

Тренер также сделал комплимент Араухо, оценив противостояние защитника с Винисиусом:

«Нельзя недооценивать нашу сегодняшнюю работу по остановке Винисиуса. Обычно он сам создает шесть или семь моментов, но сегодня у него ничего не получилось. Араухо был эффектен. Вообще, все наши защитники были действительно хороши, но Рональд сыграл ключевую роль, он один из лучших защитников в мире».

Становится ли оборонительная игра проблемой «Барсы»?