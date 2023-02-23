«Мне всегда нравился «МЮ»: сначала с Полом Инсом, Брюсом и Паллистером, а потом с Кантона и Коулом. Они были лучшими в свое время», - говорил Хави в 2015 году Daily Post.

«Мой европейский дебют был на «Олд Траффорд». Мы играли, на табло 2:2, отличный матч, Луи ван Гал тогда сказал мне разминаться. «МЮ» забил – Бекхэм со штрафного. Я с ним не очень близко знаком, но Икер Касильяс говорил, что он отличный парень, семейный».

«Вообщем, я разминался, но шум толпы после того, как Дэвид забил – это было что-то невероятное. Представьте мои ощущения: мне было 18 лет, я играл за «Барсу Б» перед тысячей человек и на метро ездил, а тут такое – 50 000 безумных англичан орут во все горло».

«Я вышел на поле и нам поставили пенальти: 3:3. Ники Батт сыграл рукой и его удалили. Луис Энрике реализовал удар. Мы хотели победить, когда они остались в меньшинстве, но счет не изменился. Вот это было за знакомство с большим футболом, вот это звук! «Олд Траффорд» остается моим любимым стадионом в Европе», - заключил Хави.

Будучи футболистом «Барселоны» Хави встречался с «МЮ» шесть раз, выездные матчи закончились со счетом 3:3 и 1:0, «сине-гранатовые» не смогли обыграть «красных дьяволов».

Сегодня вечером, уже в статусе тренера, у Хави будет возможность попытаться одолеть «Юнайтед» на «Олд Траффорд».