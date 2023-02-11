6 игроков вернутся в «Барсу» в июле, а что с ними делать? Двух из них будет сложно продать

Сержиньо Дест, Нико, Клеман Лангле, Эзе Абде, Алекс Колльядо и Самуэль Умтити, скорее всего, вернутся в «Барселону» после окончания срока их аренды.

Ожидается, что каталонцы расстанутся с Дестом, Лангле и Умтити.

Может быть трудно продать Деста и Лангле. Говорят, что «Милан» против запуска опции выкупа в размере 20 миллионов евро; однако они могли бы договориться о более низкой плате. Похоже, Лангле в любом случае не подпишет контракт с «Тоттенхэмом» .

Что касается Умтити, у «Барселоны», как сообщается, летом есть возможность бесплатно расторгнуть его контракт.

Нико, Абде и Кольядо могут остаться, хотя «Барса», возможно, выслушает все предложения по трем игрокам.