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6 игроков вернутся в «Барсу» в июле, а что с ними делать? Двух из них будет сложно продать

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Сержиньо Дест, Нико, Клеман Лангле, Эзе Абде, Алекс Колльядо и Самуэль Умтити, скорее всего, вернутся в «Барселону» после окончания срока их аренды.

Ожидается, что каталонцы расстанутся с Дестом, Лангле и Умтити.

Может быть трудно продать Деста и Лангле. Говорят, что «Милан» против запуска опции выкупа в размере 20 миллионов евро; однако они могли бы договориться о более низкой плате. Похоже, Лангле в любом случае не подпишет контракт с «Тоттенхэмом» .

Что касается Умтити, у «Барселоны», как сообщается, летом есть возможность бесплатно расторгнуть его контракт.

Нико, Абде и Кольядо могут остаться, хотя «Барса», возможно, выслушает все предложения по трем игрокам.

❓ Кого из шести игроков вы бы продали, а кого оставили?

3 комментария

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Raindrop Drop Top
Бедного Кольядо пинаем каждый год по арендам, пора отпустить парня
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Шеф.
Нико и Абде можно и оставить.
Очень перспективные ребята.
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Бимбо TV
У зависимого экШперта надо узнать, может их тоже пронюхал))
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