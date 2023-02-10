FC BARCELONA
Блог

🤢 «Какой уродливый отец». В Твиттер слили запись, где Пике привозит детей домой. Он не помог им с тяжелыми сумками и умчался с открытым багажником 😨

Жерар Пике Жерар Пике
Барселона Барселона
Шакира
Клубы Клубы
Футбол Футбол

🌧️ Еще и ливень шел.

В Твиттере активно обсуждают видеозапись, на которой (якобы) Пике привез домой детей, но даже не помог Милану занести в дом тяжелую сумку. Подогревает всю эту ситуацию еще и тот факт, что на улице шел ливень, а Жерар молниеносно уехал с открытым багажником.

Максимально странные кадры, которые не остались без внимания публики.

💭 «Как будто дети - это младенцы. 10-летний ребенок может нести свою сумку».

💭 «Он только что уехал с открытым багажником!?».

💭 «Одна негативная вещь в Шакире заключается в том, что у нее плохой вкус на мужчин, боюсь, что сказывается арабская кровь».

💭 «Твинго закрывается автоматически».

💭 «Какой уродливый отец, он никогда не помогает им с сумками и не прощается с любовью, бедный Милан едва мог справиться с чемоданом. Может он должен нанять кого-то, чтобы помочь им с их вещами, если сам не хочет этого делать?».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anatolii
Бред
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экселлент
😂😂😂 На ровном месте,такую шумиху подняли))) Будто 10-то летний ребенок не может донести одну сумку.Может Пике,очень спешил куда то) Лишь бы кого то облить грязью)) Разные ситуации бывают и нужно учиться понять человека)
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mutnyy
Тоже мне новость😂🤦🏻‍♂️
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий