От любви до ненависти. Фанаты призывают Тер Стегена убираться из «Барселоны»

В первом матче обновленной Лиги чемпионов «Барселона» в гостях сенсационно уступила «Монако» − 2:1. Причем 80 минут команде Флика пришлось играть в меньшинстве − прямую красную карточку получил Эрик Гарсия.

Именно этот момент и взбесил болельщиков «Барсы». Все дело в том, что очень странную и необъяснимую ошибку допустил вратарь команды Марк-Андре тер Стеген. После игры немец попытался оправдаться.

«Мы не поняли друг друга в этой ситуации. Мне жаль Эрика, это его расстроило. И мы провели 80 минут в меньшинстве. Мы не поняли друг друга, произошло то, чего не должно происходить ни с кем. В футболе такое бывает.

Поражение болезненное, потому что мы вдесятером делали все, что в наших силах, и пытались набрать очко. Мы пропустили второй гол тогда, когда этого не заслуживали. Мы остались с горьким послевкусием, не набрав ни одного очка.

В Лиге чемпионов нужно побеждать всегда. Такова цель. Постараемся выиграть следующий матч, на своем поле».

Правда, эти слова не остановили кулес от праведного гнева. Как видно из скриншотов комментариев в инстаграме вратаря, многие повально призывают Тер Стегена уйти из «Барсы».

Как же быстро они забыли те игры, в которых именно Марк-Андре становился последним и главным рубежом защиты «Барселоны», спасая клуб от голов.