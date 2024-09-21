Вы наверняка помните этот момент: в ноябре 2023-го Роберт Левандовски не отбил пять Ламину Ямалю из-за «жадности» испанца – молодой вингер неудачно пробил по воротам вместо паса.

Сейчас такое представить трудно. По данным Diario Sport, отношения между Ямалем и Левандовским значительно улучшились. Они стали лучше взаимодействовать: поляк даже отправил испанцу сообщение после его победы на Евро-2024.

А вот так дуэт нападающих недавно развлекался на скамейке «Барсы».

Пишут, что большую роль в этом сыграл Ханси Флик. Немец попросил Левандовски быть более терпеливым с молодыми игроками, а также пообещал ему, что в этом сезоне его будут хорошо снабжать мячом.

В новом сезоне у Роберта и Ламина уже три совместных гола.