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«Смена тренера не означает, что вы станете лучше»: что Куман сказал о «Барсе» Хави 10 месяцев назад

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 Экс-тренер "Барсы" Роналд Куман 10 месяцев назад высказался о "Барсе" Хави. 

«Конечно, они [Барселона] в чем-то улучшились. Они подписали трех нападающих или трех игроков, которые могут играть в атаке», — сказал Роналд Куман Marca в апреле.

«Нехорошо сравнивать [меня с Хави]. Когда я уходил, «Барселона» отставала на 8 очков, а теперь почти вдове больше. Задача Хави такая же сложная, как и моя.

Это правда, что ситуация в «Барсе» такая же, как и у меня. Это означает, что смена тренера не всегда гарантирует вам прогресс. Я не хочу никого критиковать», — сказал тогда голландец.

Куман, вероятно, немного раздражен тем, что «Барселона» подписала игроков, таких как Роберт Левандовски или Жюль Кунде, которых у него не было в последний сезон его пребывания в «Барселоне».

В то же время ясно, что при Хави «блауграна» улучшилась как физически, так и тактически. Даже если бы в команде Кумана были те крупные контракты, не было бы никакой гарантии, что он получил от них максимум.

❓ Как вы думаете, где сейчас была бы Барса с Куманом?

3 комментария

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спорт спорт
Для меня при Кумане, игра была скучной
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przf2ckfqg
Ответ Rachid
Куман бесспорно легенда Барселоны- НО как тренер совсем не подходит нашей Барсе….
Легенда клуба, но как человек конченный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rachid
Куман бесспорно легенда Барселоны- НО как тренер совсем не подходит нашей Барсе….
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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