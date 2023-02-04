«Смена тренера не означает, что вы станете лучше»: что Куман сказал о «Барсе» Хави 10 месяцев назад

Экс-тренер "Барсы" Роналд Куман 10 месяцев назад высказался о "Барсе" Хави. «Конечно, они [Барселона] в чем-то улучшились. Они подписали трех нападающих или трех игроков, которые могут играть в атаке», — сказал Роналд Куман Marca в апреле.

«Нехорошо сравнивать [меня с Хави]. Когда я уходил, «Барселона» отставала на 8 очков, а теперь почти вдове больше. Задача Хави такая же сложная, как и моя.

Это правда, что ситуация в «Барсе» такая же, как и у меня. Это означает, что смена тренера не всегда гарантирует вам прогресс. Я не хочу никого критиковать», — сказал тогда голландец.

Куман, вероятно, немного раздражен тем, что «Барселона» подписала игроков, таких как Роберт Левандовски или Жюль Кунде, которых у него не было в последний сезон его пребывания в «Барселоне».

В то же время ясно, что при Хави «блауграна» улучшилась как физически, так и тактически. Даже если бы в команде Кумана были те крупные контракты, не было бы никакой гарантии, что он получил от них максимум.