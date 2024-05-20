«Я спокоен. Президент всегда честен». Хави – перед важнейшей встречей с Лапортой

«Думаю, мне нужно поговорить с Лапортой, но я спокоен», – сказал Хави на пресс-конференции после победы «Барсы» над «Райо» 3:0.

«Деку и Рафа Юсте тоже придали мне уверенности. Никто мне ничего не сказал. Президент всегда честен, и он покажет это, когда мы будем разговаривать», – добавил Хави.

По сообщениям испанских инсайдеров, Хави и Лапорта уже обсудили будущее главного тренера после матча с «Райо».

Уволить Хави сейчас, когда «Барса» начала одерживать победы, будет непросто. Но, возможно, все уже решено.