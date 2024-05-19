У «Барсы» – 3 варианта замены Хави. Кому доверяют больше?

«Барселона» намерена уволить Хави в конце сезона. Жоан Лапорта принял окончательное решение после негативных комментариев главного тренера о составе и амбициях клуба.

По словам Жерара Ромеро, у «Барсы» на данный момент есть три варианта на замену испанцу.

Это Ханси Флик, Томас Тухель и Рафа Маркес. А вот Роберто де Зерби в списке нет, несмотря на его уход из «Брайтона».

Маркеса по-прежнему рассматривают в качестве замены Хави. Лапорта хотел бы, чтобы главным тренером стал человек из структуры клуба, а Рафа в настоящее время руководит «Барсой Б».

Сообщается, что Лапорта встретится с Хави после матча с «Райо Вальекано». Скорее всего, он лично сообщит испанцу об увольнении.