Хави уверен, этот сезон «Барса» провела лучше. Но Ла Лигу упустили из-за двух факторов

Выступая после победы «Барселоны» над «Райо Вальекано» в воскресенье, Хави подчеркнул, что в этом сезоне его команда играет лучше, чем в прошлом.

Однако Хави признал поражение в Ла Лиге, сославшись на мадридский «Реал» и на то, что «Барса» допускает вынужденные и невынужденные ошибки:

«Что изменилось в этом сезоне, так это «Реал Мадрид», у них был исторический сезон. Мы играем против одной из лучших команд, финалиста Лиги чемпионов. Мы соревнуемся с суперкомандой.

Люди скажут мне, что я несу чушь, но я считаю, что в этом сезоне мы стали лучше, чем в прошлом. Разница в том, что в прошлом сезоне мы лучше играли в важных матчах. Было меньше ошибок и подарков».

«Барса» теряла очки в матчах против «Жироны» и «Реала». Но каталонцы также потеряли баллы в матчах с небольшими командами: «Вильярреалом», «Хетафе» и «Мальоркой».

В Лиге чемпионов «Барса» уступила «ПСЖ» в 1/4, хотя играла уверенно.