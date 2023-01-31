У Пике и Шакиры продолжается настоящая «война»: теперь экс-защитник «Барселоны» хочет назначить свадьбу в день рождения певицы🤦🏼‍♂️😱😳

Это никогда не значится.

В понедельник Marca со ссылкой Mamarazzis сообщила, что релиз новой песни Шакиры должен состояться 2 февраля − в день рождения певицы и ее бывшего возлюбленного Жерара Пике.

Новая песня Шакиры записана при участии колумбийской певицы Karol G. Отмечается, видеоклип на песню был снят всего за два дня, а съемки длились более 15 часов в день. По утверждениям Marca, новая песня будет содержать отсылки к Пике, однако более тонкие, чем в предыдущем треке.

Учитывая эти слухи «La República» вышла публикация о том, что Клара и Жерар планируют пожениться 2 февраля. Как пишет автор статьи, в колумбийском стиле осталось только устроить вечеринку в доме родственников мужа, который находится рядом с домом Шакиры.

Некоторые испанские СМИ называют другую дату возможной свадьбы – 7 февраля, когда день рождения будет у самой Клары. Противостояние бывших возлюбленных по своему накалу и выдумке может превзойти любое класико.