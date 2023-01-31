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У Пике и Шакиры продолжается настоящая «война»: теперь экс-защитник «Барселоны» хочет назначить свадьбу в день рождения певицы🤦🏼‍♂️😱😳

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Это никогда не значится.

В понедельник Marca со ссылкой Mamarazzis сообщила, что релиз новой песни Шакиры должен состояться 2 февраля − в день рождения певицы и ее бывшего возлюбленного Жерара Пике.

Новая песня Шакиры записана при участии колумбийской певицы Karol G. Отмечается, видеоклип на песню был снят всего за два дня, а съемки длились более 15 часов в день. По утверждениям Marca, новая песня будет содержать отсылки к Пике, однако более тонкие, чем в предыдущем треке.

Учитывая эти слухи «La República» вышла публикация о том, что Клара и Жерар планируют пожениться 2 февраля. Как пишет автор статьи, в колумбийском стиле осталось только устроить вечеринку в доме родственников мужа, который находится рядом с домом Шакиры.

Некоторые испанские СМИ называют другую дату возможной свадьбы – 7 февраля, когда день рождения будет у самой Клары. Противостояние бывших возлюбленных по своему накалу и выдумке может превзойти любое класико.

15 комментариев

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A K
Зря он это, она может и песню для первого танца новобрачных им тогда написать )
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Try Stelsi
Ответ Валерий Г
Пике гнилушка был в Барсе. Только с бабами и может бороться. Ему бы пол поменять🤣🤣🤣🤡
Ну да, диванные войска лучше знают, что нужно Жерару
+2
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+2
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Ринат Абдулвалиев
Лучше б отдельно хоть занялись воспитанием детей а не травлей друг друга. Это ж скажется и на них
0
0
0
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Илья Пушкин
А мне одному кажется, что новая девушка Пике по виду как Шакира, но помоложе?
+3
-1
+2
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barca1899messi
Ответ Иван Пименов
Изменил жене, а теперь еще над ней издевается. Даже не удивлен, что человек с такими моральными качествами является кумиром для каталонцев.
Тот кто писал эту статейку рассчитывал именно на таких как ты которые даже не знают что у Пике и Шакиры в один день День рождения Так что он это делает не на ее день рождения а на свой
+7
0
+7
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Nuraly Amirov
У меня у брата др 2 февраля, какая бы песня ни была - скину ему и скажу, что в честь его рождения)
+4
0
+4
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barca1899messi
Ответ Валерий Г
Пике гнилушка был в Барсе. Только с бабами и может бороться. Ему бы пол поменять🤣🤣🤣🤡
Вообще-то Это его собственный день рождения тоже у него Шакира в один день День рождения только в разницу в 10 лет так что кто здесь клоун посмотреть в зеркало поймёшь
+4
-1
+3
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Валерий Г
Пике гнилушка был в Барсе. Только с бабами и может бороться. Ему бы пол поменять🤣🤣🤣🤡
+7
-6
+1
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sancho81
Вот это настоящие проблемы, а вы все о какой-то ...
+1
0
+1
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Brokkoli
Искренне сочувствую их детям
+25
0
+25
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прощай Роналду
Психологическая травма обоих отправило в детство!
+5
0
+5
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Иван Пименов
Ответ dreamstep
Пике - не интернет-тролль а реальный тролль в жизни ))
Изменил жене, а теперь еще над ней издевается. Даже не удивлен, что человек с такими моральными качествами является кумиром для каталонцев.
+7
-7
0
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Тиджани Бабангида
Show must go on !
+2
0
+2
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dreamstep
Пике - не интернет-тролль а реальный тролль в жизни ))
+7
-5
+2
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Timati Beweers
Детский сад, группа «зашквар»
+4
-2
+2
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