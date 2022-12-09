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Суперзвезда женской команды «Барселоны» повторила празднование Лионеля Месси

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Женская команда «Барселоны» обыграла «Альхаму» 4:0 и продлила свою победную серию домашнем чемпионате до 12 матчей в этом сезоне.

Нигерийская суперзвезда Асисат Ошоала забила в ворота соперника четвертый гол и отпраздновала его, поднеся руки к ушам и высунув язык.

Болельщики сразу же увидели в жесте дань уважения Лео Месси – легендарный аргентинец именно так отметил гол в ворота сборной Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира.

Сам Месси перенял стиль празднования голов у бывшего аргентинского футболиста Хуана  Рикельме. Он играл в «Барселоне» в сезоне-2002/2003, когда «сине-гранатовыми» руководил Луи ван Гал. У аргентинца был конфликт с тренером, и он был вынужден перейти в «Вильярреал».

 

 

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