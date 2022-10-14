6 игроков, которые, возможно, сыграли свой последний матч в Лиге чемпионов за «Барселону»
Поскольку «Барселона» находится на пороге вылета из ЛЧ, некоторые игроки, возможно, уже сыграли свой последний матч в Лиге чемпионов в цветах «блауграны».
Жерар Пике. Защитник был самым слабым звеном «Барсы» в игре с «Интером». С возвращением Кунде, вполне вероятно, что Хави не выпустит его в следующих двух играх. Ожидается, что он уйдет в следующем году.
Маркос Алонсо. Левый защитник вел себя неуверенно в той игре с «Интером», пока его не заменили. Его контракт заканчивается следующим летом.
Серхио Бускетс. Если Хави прислушается к большинству Кулес, то Бускетс больше не будет играть в Лиге чемпионов.
Жорди Альба. Левый защитник даже не рассматривался в матче против «Интера».
Серджи Роберто. Возвращение Кунде означает, что Хави больше не должен рисковать с Роберто.
Мемфис Депай. С этой травмой голландец вряд ли когда-нибудь сыграет в Лиге чемпионов за «Барсу», поскольку ожидается, что он покинет клуб в следующем году.
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