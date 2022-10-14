6 игроков, которые, возможно, сыграли свой последний матч в Лиге чемпионов за «Барселону»

Поскольку «Барселона» находится на пороге вылета из ЛЧ, некоторые игроки, возможно, уже сыграли свой последний матч в Лиге чемпионов в цветах «блауграны».

Жерар Пике. Защитник был самым слабым звеном «Барсы» в игре с «Интером». С возвращением Кунде, вполне вероятно, что Хави не выпустит его в следующих двух играх. Ожидается, что он уйдет в следующем году.

Маркос Алонсо. Левый защитник вел себя неуверенно в той игре с «Интером», пока его не заменили. Его контракт заканчивается следующим летом.

Серхио Бускетс. Если Хави прислушается к большинству Кулес, то Бускетс больше не будет играть в Лиге чемпионов.

Жорди Альба. Левый защитник даже не рассматривался в матче против «Интера».

Серджи Роберто. Возвращение Кунде означает, что Хави больше не должен рисковать с Роберто.