«Если кому-то и следует быть осторожным, так это им»: Рафинья посылает сигнал «Мадриду» в преддверии Эль-Класико

Рафинья обратился к «Реалу» с сильным сигналом перед воскресным матчем на «Сантьяго Бернабеу».

«Мы — лидеры лиги. Если кому-то и следует быть осторожным, так это им», — сказал бразилец Movistar.

"Мы уверены и сделаем все возможное, чтобы победить", - добавил он.

Именно Рафинья забил единственный гол в игре, когда две команды встретились в предсезонке.