«Если кому-то и следует быть осторожным, так это им»: Рафинья посылает сигнал «Мадриду» в преддверии Эль-Класико
Рафинья обратился к «Реалу» с сильным сигналом перед воскресным матчем на «Сантьяго Бернабеу».
«Мы — лидеры лиги. Если кому-то и следует быть осторожным, так это им», — сказал бразилец Movistar.
"Мы уверены и сделаем все возможное, чтобы победить", - добавил он.
Именно Рафинья забил единственный гол в игре, когда две команды встретились в предсезонке.
Обе команды не проигрывают после восьми игр в Ла Лиге, но у «Барселоны» превосходная разница мячей, во многом благодаря тому, что они пропустили только один раз.
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