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«Если кому-то и следует быть осторожным, так это им»: Рафинья посылает сигнал «Мадриду» в преддверии Эль-Класико

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Рафинья обратился к «Реалу» с сильным сигналом перед воскресным матчем на «Сантьяго Бернабеу».

«Мы — лидеры лиги. Если кому-то и следует быть осторожным, так это им», — сказал бразилец Movistar.

 

"Мы уверены и сделаем все возможное, чтобы победить", - добавил он.

Именно Рафинья забил единственный гол в игре, когда две команды встретились в предсезонке.

Обе команды не проигрывают после восьми игр в Ла Лиге, но у «Барселоны» превосходная разница мячей, во многом благодаря тому, что они пропустили только один раз.

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