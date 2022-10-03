Новости команд и возможные составы на матч «Интера» и «Барселоны»

Лига чемпионов возвращается после международного перерыва. «Барселона» отправится в Милан, чтобы встретиться с местным «Интером». Игра состоится 4 октября в 22:00 по московскому времени.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Интера» и «Барселоны» на предстоящий матч.

Новости команд

«Барселона»

Хави уже назвал футболистов, которые отправятся в Милан:

Де Йонг, Бельерин, Араухо, Кунде и Депай травмированы и не сыграют во вторник.

«Интер»

Команда Симоне Индзаги осталась без Лукаку, Брозовича и Далберта. Участие Лаутаро Мартинеса – под вопросом.

Возможные составы

«Барселона»

«Интер»

Положение команд в группе ЛЧ в преддверии матча

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