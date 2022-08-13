«Он меня убедил»: Хави подтвердил, что Пьянич останется в «Барсе»

На одной из пресс-конференций Хави спросили о будущем Миралема Пьянича, вот что ответил тренер:

«Я рассчитываю на него. Те, на кого я не рассчитываю, уже знают об этом. Он мне нравится, я думаю, что он способен нам сильно помочь. Я в восторге от него. Пьянич убедил меня этим летом и останется с нами».

Последний сезон босниец провел на правах аренды в «Бешикташе» и, ожидалось, что Пьянич покинет «Барсу» этим летом.

Но работоспособность полузащитника на тренировках и хорошие выступления в товарищеских матчах, похоже, изменили планы Хави на Миралема.

Вероятно,в этом сезоне Пьянич станет дублером Бускетса.