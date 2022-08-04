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Хави заметил недостаток в статуе Марадоны – а ведь на это никто не обратил внимания

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В прошлом сезоне «Барселона» приехала в гости к «Наполи», чтобы сыграть с итальянцами в рамках Лиги Европы. 

Когда Хави проходил возле статуи Диего Марадоны, установленной на домашней арене «Наполи», главный тренер каталонцев заметил в скульптуре маленький недостаток и сразу об этом заявил:

«Очень красиво! Только вот он держит мяч правой ногой, хотя был левшой».

Испанская газета Marca сообщает, что все присутствующие были впечатлены вниманием Хави к деталям. 

Признаться, мы не в меньшем восторге.

 

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