«Барселона» переключилась с Киммиха на другую звезду «Баварии». Приоритетный трансфер на лето

«Барселона» связалась с «Баварией», чтобы обсудить возможность подписания Лероя Сане этим летом, сообщает Хосо Альварес из El Chiringuito.

«Барсу» уже давно связывают с Йозуа Киммихом, но полузащитник, скорее всего, останется в «Баварии», так как Томас Тухель покинет клуб в конце сезона.

А вот Сане выглядит весьма привлекательным вариантом, поскольку его будущее по-прежнему неясно, а контракт истекает через 14 месяцев.

По сообщениям, «Барса» считает, что может подписать немецкого вингера по сниженной цене, так как «Бавария» не захочет терять такого звездного игрока бесплатно.

Сане отдал 13 голевых передач и забил девять мячей в 39 матчах за «Баварию» в этом сезоне.