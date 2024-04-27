«Слушай, малыш». Златан рассказал, как замотивировал Месси забить 4 мяча «Арсеналу» в плей-офф ЛЧ - а Ибра даже не играл

Златан Ибрагимович рассказал, как в 2010 году в Лиге чемпионов против «Арсенала» он учил молодого Месси «заниматься делом».

«Перед ответным матчем в ЛЧ против «Арсенала» я получил травму правой ноги. Был вынужден пропустить игру, а в первой (2:2) я забил оба мяча.

Перед ответной встречей я подошел к Месси и сказал: «Слушай, малыш, я сегодня не буду играть, и теперь твоя очередь нести команду на своих плечах. Я забил 2 прекрасных гола в первом матче, так что теперь твоя очередь довести дело до конца!»

В этой игре Месси был просто чудовищен. Он забил 4 гола и устроил одно из лучших индивидуальных выступлений в истории. После игры я зашел в раздевалку и сказал: «Поздравляю! Сегодня ты был лучше Златана!».