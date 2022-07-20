Зарплата, сумма отступных, дата презентации: подробности трансфера Левандовского в «Барсу»

«Барселона» наконец объявила о переходе Роберта Левандовского, выложив официальное видео, на котором поляк одет в новую футболку «сине-гранатовых». Видео презентация Левандовского вышла чуть лучше, чем ролик о новом контракте Дембеле, взгляните:

Контракт Роберта с клубом рассчитан на 4 года. Сумма отступных установлена в размере 500 миллионов евро.

Каталонцы заплатили за 33-летнего футболиста 45 миллионов евро, плюс 5 миллионов евро в виде бонусов.

Презентация Левандовского состоится в Майами уже сегодня, 20 июля, в 18:00 по центральноевропейскому времени.