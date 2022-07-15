Шакира готова простить Пике измену. Жерар уже расстался с любовницей-официанткой

Мама певицы настаивает на воссоединении.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике может получить шанс искупить свою вину в отношениях с Шакирой. По информации Marca, колумбийская поп-звезда готова простить его, поскольку она все еще очень любит Пике.

Пара официально объявила о своем расставании в июне, положив конец своим 12-летним отношениям. Сообщается, что 35-летний мужчина встречался с блондинкой в ​​возрасте 20 лет, инициалы которой, как предполагается, означают «СС».

35-летний футболист «Барселоны» уже прекратил отношения с официанткой, из-за которой расстался с певицей, сообщила Marca со ссылкой на слова фотографа Жорди Мартина в эфире Telecinco. По его словам, Жерар хочет наладить хорошие отношения с Шакирой.

Испанское издание сообщило, что Шакира может дать Пике второй шанс и готова простить его. Ее мать Нидия Ридолл, которая жила с колумбийской поп-звездой в Барселоне, настаивает на том, чтобы пара помирилась. Она сказала Europa Press:

«Конечно, я бы хотел, чтобы они снова были вместе. Она чувствует себя лучше с каждым днем, слава Богу».

Ранее Как Chisme No Like сообщали, что Шакира предложила взять на себя всю опеку за детьми и обеспечить их переезд в США. Жерару было предложено около 2,5 млн евро, которые пошли бы на покрытиечасти его долгов, возникших ранее из-за юридических проблем в Испании.